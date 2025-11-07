В России продают самую дешевую квартиру

В 2026 году россиян ждет резкий скачок цен на новостройки. Согласно данным Аналитического кредитного рейтингового агентства, среднегодовая цена за квадратный метр увеличится на 51,8%: с 184 100 рублей в 2025 году до 279 600 рублей в 2030 году. Специалисты связывают такую динамику цен с двумя факторами: номинальные доходы населения растут быстрее, а на рынке реализуется спрос, который был отложен в предыдущие годы.