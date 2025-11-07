Рекорд из-за утильсбора: В Россию завезли почти 40 тысяч иномарок с пробегом за месяц

Спрос подскочил на фоне ожидаемого повышения утильсбора. В сентябре во Владивостоке оформили 30 987 автомобилей, в октябре — уже 38 520, что на 24% больше. На сухопутной границе аналогичная картина. Там через Уссурийскую таможню прошло 12 тысяч авто — в четыре раза больше, чем год назад, и на 38% больше к сентябрю.
К переходу со стороны Китая выстроились многокилометровые очереди автовозов. Напряжение не спало и в ноябре: только 5 числа через пункт «Пограничный» прибыло 94 автовоза почти с 500 машинами — это почти предел суточной мощности.
По данным NewsVl, склады временного хранения забиты под завязку. Один загружен на 98%, остальные — на 60−85%. Чтобы разгрести приток, таможня усилила смены и привлекла сотрудников с других постов. Ведомство уверяет, что со своей стороны сбоев нет, и просит декларантов быстрее подавать бумаги и забирать выпущенные машины. Ситуация находится на постоянном контроле.
Напомним, что новый порядок расчёта утилизационного сбора для легковых автомобилей вступил в силу с 1 декабря 2025 года. Теперь базовая ставка будет определяться объёмом двигателя. Для авто мощностью до 160 лошадиных сил сохранятся льготные правила.
