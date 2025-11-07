Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рекорд из-за утильсбора: В Россию завезли почти 40 тысяч иномарок с пробегом за месяц

На Дальнем Востоке зафиксирован рекордный прирост импорта подержанных иномарок. В октябре через Владивостокскую таможню оформлено 38,5 тысячи машин. Об этом сообщают региональные таможенные органы и портал NewsVl.

Источник: Life.ru

Спрос подскочил на фоне ожидаемого повышения утильсбора. В сентябре во Владивостоке оформили 30 987 автомобилей, в октябре — уже 38 520, что на 24% больше. На сухопутной границе аналогичная картина. Там через Уссурийскую таможню прошло 12 тысяч авто — в четыре раза больше, чем год назад, и на 38% больше к сентябрю.

К переходу со стороны Китая выстроились многокилометровые очереди автовозов. Напряжение не спало и в ноябре: только 5 числа через пункт «Пограничный» прибыло 94 автовоза почти с 500 машинами — это почти предел суточной мощности.

По данным NewsVl, склады временного хранения забиты под завязку. Один загружен на 98%, остальные — на 60−85%. Чтобы разгрести приток, таможня усилила смены и привлекла сотрудников с других постов. Ведомство уверяет, что со своей стороны сбоев нет, и просит декларантов быстрее подавать бумаги и забирать выпущенные машины. Ситуация находится на постоянном контроле.

Напомним, что новый порядок расчёта утилизационного сбора для легковых автомобилей вступил в силу с 1 декабря 2025 года. Теперь базовая ставка будет определяться объёмом двигателя. Для авто мощностью до 160 лошадиных сил сохранятся льготные правила.

Больше новостей о машинах, технологиях и дорогах — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.