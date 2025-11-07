Рекорд из-за утильсбора: В Россию завезли почти 40 тысяч иномарок с пробегом за месяц

Спрос подскочил на фоне ожидаемого повышения утильсбора. В сентябре во Владивостоке оформили 30 987 автомобилей, в октябре — уже 38 520, что на 24% больше. На сухопутной границе аналогичная картина. Там через Уссурийскую таможню прошло 12 тысяч авто — в четыре раза больше, чем год назад, и на 38% больше к сентябрю.