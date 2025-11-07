Тюменский застройщик вернул себе место в федеральном топе

По данным рейтинга, еще одна компания родом из Тюмени — «Брусника» — потеряла две позиции и сейчас занимает девятую строчку. Ранее URA.RU рассказало, что в региональном топе застройщиков также произошли изменения. В первый дивизион вошла компания местного олигарха, депутата, лидера эсеров Владимира Пискайкина.