Тюменский застройщик вернул себе место в федеральном топе

Компания из Тюмени, покинувшая федеральный топ-10, снова вошла в список лидеров отрасли.
Девелопер родом из Тюмени «Страна» вернул себе место в федеральном топе застройщиков по объемам текущего строительства. Такие данные опубликованы в обновленном рейтинге Единого ресурса застройщиков.
«Топ застройщиков РФ по объемам текущего строительства. 10 место — “Страна Девелопмент”, Тюменская область. Изменение позиции по сравнению с прошлым месяцем — +1», — гласит рейтинг.
Известно, что в настоящий момент «Страна» возводит почти 1,3 миллиона квадратных метров жилья. Компания активно реализует проекты в Тюменской, Свердловской, Новосибирской, Московской областях и в Москве. В Тюмени девелопер строит семь жилых комплексов в разных частях города.
По данным рейтинга, еще одна компания родом из Тюмени — «Брусника» — потеряла две позиции и сейчас занимает девятую строчку. Ранее URA.RU рассказало, что в региональном топе застройщиков также произошли изменения. В первый дивизион вошла компания местного олигарха, депутата, лидера эсеров Владимира Пискайкина.