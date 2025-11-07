Россиянам пообещали, что вторичные квартиры скоро подешевеют

Он объяснил, что «вторичка» сильнее других сегментов чувствительна к высокой ключевой ставке — ипотека на такие квартиры обходится слишком дорого. Владельцы, которым нужно срочно продать жильё, готовы делать скидки 5−10% и больше, что тянет средние цены вниз.