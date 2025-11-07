Ричмонд
Россиянам пообещали, что вторичные квартиры скоро подешевеют

По оценке эксперта по финансам Дмитрия Трепольского, в декабре 2025 года цены на вторичное жильё в России снизятся на 1−3% по сравнению с ноябрём.

Он объяснил, что «вторичка» сильнее других сегментов чувствительна к высокой ключевой ставке — ипотека на такие квартиры обходится слишком дорого. Владельцы, которым нужно срочно продать жильё, готовы делать скидки 5−10% и больше, что тянет средние цены вниз.

Эксперт отметил, что декабрь не считается временем активного спроса на жильё, передает «Газета. Ру».

Кроме того, из-за неопределённости с условиями ипотеки в следующем году многие участники рынка занимают выжидательную позицию, за исключением тех, кто вынужден продавать.

Читайте также: Выяснилось, что в России ужесточили ответственность теплоснабжающих организаций.