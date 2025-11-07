Ричмонд
Акции «Лукойла» подешевели на 4% на фоне отзыва предложения Gunvor

На утренних торгах акции «Лукойла» опустились до 5223 рублей за штуку.

Источник: Комсомольская правда

Котировки «Лукойла» на Московской бирже продемонстрировали значительное снижение в начале торгов. Ценные бумаги нефтяной компании подешевели более чем на 4%. Такой обвал произошел на фоне информации об отзыве предложения швейцарского концерна Gunvor по покупке международных активов «Лукойла».

В ходе утренней сессии акции компании упали до отметки в 5223 рубля за штуку. К 8:00 по московскому времени падение несколько замедлилось. Снижение стоимости составило около 3%.

Напомним, что 27 октября «Лукойл» объявил о намерении продать свои зарубежные активы. Решение было связано с санкционной политикой ряда иностранных государств.

Через трое суток появилась информация, что Gunvor Group Ltd. направила предложение о выкупе международных дочерних структур «Лукойла» — LUKOIL International GmbH. Российская компания приняла это предложение. В «Лукойле» тогда же заявили о взятых обязательствах не вести переговоры с иными потенциальными покупателями.

Однако Минфин США в четверг предупредил, что Gunvor не получит необходимую лицензию и не сможет извлекать прибыль от приобретенных активов до завершения конфликта на Украине. Американское ведомство также заявило, что швейцарский концерн, по их данным, находится под контролем Российской Федерации.

