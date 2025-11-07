Акции «Лукойла» подешевели на 4% на фоне отзыва предложения Gunvor

Однако Минфин США в четверг предупредил, что Gunvor не получит необходимую лицензию и не сможет извлекать прибыль от приобретенных активов до завершения конфликта на Украине. Американское ведомство также заявило, что швейцарский концерн, по их данным, находится под контролем Российской Федерации.