Россиянам назвали сферы с самыми высокими зарплатами

«Самые высокие средние заработные платы по итогам августа 2025 года сложились в финансовой деятельности, добыче полезных ископаемых, деятельности в области информации и связи», — сказал Балынин. Его слова приводит издание «Аргументы и факты». Средняя заработная плата в России, как уточнил эксперт, сейчас составляет 92,2 тысячи рублей. По сравнению с августом 2024 года, ее рост составил 13%.