Россиянам назвали сферы с самыми высокими зарплатами

К числу сфер с самыми высокими зарплатами в России относится финансовая деятельность. Средняя зарплата по всем направлениям занятости в стране достигает 92,2 тысячи рублей. Об этом заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Первое место в списке занята ниша финансовой деятельности.

«Самые высокие средние заработные платы по итогам августа 2025 года сложились в финансовой деятельности, добыче полезных ископаемых, деятельности в области информации и связи», — сказал Балынин. Его слова приводит издание «Аргументы и факты». Средняя заработная плата в России, как уточнил эксперт, сейчас составляет 92,2 тысячи рублей. По сравнению с августом 2024 года, ее рост составил 13%.

Ранее в 12 субъектах Российской Федерации был отмечен средний уровень заработных плат в размере 100 тысяч рублей. Эту статистику привела Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС).