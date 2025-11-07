В Тракторозаводском районе Челябинска построят высотный ЖК. Фото

Жилой комплекс будет расположен в 15 минутах езды от города. В районе уже хорошо развита инфраструктура: есть школы, детские сады, магазины, зоны отдыха и остановки общественного транспорта. Также в ЖК будет безбарьерная среда, закрытая территория. Во дворе появятся детская и спортивная площадки. А на придомовой территории предусмотрено 93 места для парковки.