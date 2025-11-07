Дмитрий Демешин провел рабочую встречу с главой минсельхоза РФ Оксаной Лут

Во время рабочего визита в Москву губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин встретился с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут, чтобы обсудить приоритетные вопросы развития агропромышленного комплекса региона и наметить перспективы возможного роста.
Сегодня в Хабаровском крае особое внимание уделяется рыбной отрасли. Так, в 2025 году по итогам путины регион выбился в лидеры по вылову лососевых, став вторым в ДФО. Дмитрий Демешин указал на необходимость развития рыбного хозяйства на севере края.
Помимо этого, в регионе расширяется производство овощей и картофеля, — в этом году урожай вышел богаче, чем в прошлом, за счет технической модернизации в рамках подготовки к уборочной кампании, — молока, яиц и других продуктов животноводства. Это стало возможным, в том числе, благодаря поддержке федерального министерства, которое направило в край более миллиарда рублей на эти цели.
С целью повышения качества жизни на селе в регионе реализуется федеральный проект «Современный облик сельских территорий». Дмитрий Демешин подчеркнул, что развитие аграрной сферы неразрывно связано с этим социально значимым направлением.
«В этом году мы зашли с инфраструктурными проектами в опорный населенный пункт — рабочий поселок Чегдомын. Уже капитально отремонтировали районный дом культуры, еще на двух объектах работы идут в строгом соответствии с графиком», — рассказал губернатор.
Оксана Лут акцентировала внимание, что за шесть лет Хабаровский край получил около 1,8 миллиарда рублей по программе комплексного развития сельских территорий, которая предполагает строительство и модернизацию социальных объектов, ремонт дорог, благоустройство общественных территорий и возведение жилья в малых населенных пунктах.
В завершение встречи Дмитрий Демешин пригласил главу минсельхоза РФ во флагманский центр «Сделано в Хабаровском крае», открывшийся в июле этого года в Москве.
«Это не просто торговый павильон, а пространство, демонстрирующее самобытную культуру и богатства природы нашего региона», — поделился губернатор.