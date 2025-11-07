Дмитрий Демешин провел рабочую встречу с главой минсельхоза РФ Оксаной Лут

Помимо этого, в регионе расширяется производство овощей и картофеля, — в этом году урожай вышел богаче, чем в прошлом, за счет технической модернизации в рамках подготовки к уборочной кампании, — молока, яиц и других продуктов животноводства. Это стало возможным, в том числе, благодаря поддержке федерального министерства, которое направило в край более миллиарда рублей на эти цели.