Станции «Гусинобродская» и «Молодежная» в Новосибирске построят за пять лет

На строительство станций метро «Гусинобродская» и «Молодежная», а также соединительной ветки в электродепо «Волочаевское» в Новосибирске должно уйти пять лет с момента начала работ. Но когда приступят к строительству, пока неизвестно. Об этом КП-Новосибирск рассказали в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города.