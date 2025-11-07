Ричмонд
Станции «Гусинобродская» и «Молодежная» в Новосибирске построят за пять лет

Однако срок начала строительных работ пока неизвестен.

Источник: Комсомольская правда

На строительство станций метро «Гусинобродская» и «Молодежная», а также соединительной ветки в электродепо «Волочаевское» в Новосибирске должно уйти пять лет с момента начала работ. Но когда приступят к строительству, пока неизвестно. Об этом КП-Новосибирск рассказали в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города.

Что касается стоимости строительства участка продления Дзержинской линии от «Золотой Нивы» до «Молодежной» с двухпутной соединительной веткой в электродепо «Волочаевское», то она тоже пока неизвестна. Ее определят после актуализации проектно-сметной документации, а также получения положительного заключения на документ от Главгосэкспертизы РФ.

— В настоящее время ведутся работы по проектированию инженерных систем второго перегонного тоннеля на станции метро «Золотая Нива», — добавили в департаменте.

Срок строительства левого перегонного тоннеля между станциями «Золотая Нива» и «Березовая роща» будет зависеть от объема финансирования работ.