Администрация Нижнего Новгорода изымает аварийный дом на улице Химиков

Мэрия Нижнего Новгорода постановила изъять под снос аварийный дом № 13 на улице Химиков. Информация об этом размещена на сайте администрации города.
Также для городских нужд будет изъят земельный участок здания.
Собственники квартир получат компенсацию. Чтобы определить её размер, специалистами администрации города будет проведена оценка рыночной стоимости недвижимости. После завершения оценки в течение десяти дней жильцы получат проекты соглашений.
Ранее сообщалось, что мэрия изымает в центре Нижнего Новгорода три аварийных дома.