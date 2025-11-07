Цифровой тенге: где его можно будет купить в Казахстане

Во время брифинга на площадке РСК Руслан Конурбаев ответил на вопрос о том, где можно будет купить цифровой тенге. Он пояснил, что цифровой тенге не будет отличаться от безналичных денег и будет использоваться через приложения банков второго уровня.
Конурбаев отметил, что у пользователей появится новая сущность — условно-цифровой счет, который можно будет пополнять путем обмена наличных или безналичных средств на цифровой тенге. Он подчеркнул, что отдельное приложение для цифрового тенге не потребуется, так как на ранних этапах разработки было решено, что цифровой тенге будет подчиняться требованиям двухуровневой архитектуры.
Национальный банк предоставит доступ к платформе, а обслуживание конечных пользователей будет осуществляться банком второго уровня. Это решение было принято как наиболее эффективный и понятный способ внедрения цифровой тенге.
Конурбаев также отметил, что цифровой тенге обладает преимуществом в плане безопасности, так как она обеспечивается на двух уровнях. Один уровень — это безопасность на стороне банков, где ведется активная работа по повышению уровня безопасности платформы. Другой уровень — это безопасность на стороне инфраструктуры Национального банка, что создает многоэшелонированную защиту цифрового тенге.
Спикер выразил уверенность, что цифровой тенге по степени своей безопасности превосходит имеющиеся продукты, включая безналичные деньги.