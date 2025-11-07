Ричмонд
Инвесткомпании США помогут Казахстану лучше управлять деньгами

Нацбанк заключил соглашения о партнерстве с крупными инвесткомпаниями США. Они должны помочь Казахстану расширить возможности для инвестиций и развивать рынки капитала, сообщили в Нацбанке.

Источник: Курсив

В рамках саммита «Центральная Азия — США» в формате «С5+1», прошедшего в ходе визита Касым Жомарта Токаева в Штаты, Нацбанк и его Национальная инвестиционная корпорация (NIC) заключили ряд соглашений. В частности, регулятор договорился о стратегическом партнерстве с инвесткомпаниями Cerberus Capital Management, Brookfield Asset Management и Ashmore Investment Advisors.

«В рамках данных инициатив инвестиционные компании США и NIC намерены использовать свой институциональный опыт для расширения инвестиционных возможностей Казахстана и развития рынков капитала с перспективой масштабирования на регион Центральной Азии и Кавказа» — отметили в Нацбанке.

Также регулятор подписал меморандум с глобальной платежной системой Visa. Они хотят создать центр компетенций на базе Национальной платежной корпорации для тестирования новых решений на платежном рынке, включая карточные сервисы с цифровыми активами.

Напомним, между компаниями Казахстана и США заключены сделки на сумму более $17 млрд в сферах авиации, минеральных ресурсов и цифровых технологий.