Акима уволили за незаконную добычу полезных ископаемых в Туркестанской области

Специализированная природоохранная прокуратура региона установила, что добыча велась с нарушением целостности недр. Для проверки использовались дроны, с помощью которых зафиксировали незаконное пользование недрами.
По данным надзорного органа, ранее местные власти по своей инициативе заключили меморандум, позволивший вести добычу. Однако впоследствии его признали незаконным и расторгнули.
По итогам проверки акима сельского округа освободили от должности. Заместителя акима района и несколько сотрудников полиции привлекли к дисциплинарной ответственности.
Ранее в Алматы уволили замакима и объявили выговоры районным акимам за замену брусчатки и гранитных плит.