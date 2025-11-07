Ричмонд
Акима уволили за незаконную добычу полезных ископаемых в Туркестанской области

Акима сельского округа Шага в Туркестанской области уволили после того, как выявили факты незаконной добычи песчано-гравийной смеси вдоль реки Курcай в районе Сауран.

Источник: Курсив

Специализированная природоохранная прокуратура региона установила, что добыча велась с нарушением целостности недр. Для проверки использовались дроны, с помощью которых зафиксировали незаконное пользование недрами.

По данным надзорного органа, ранее местные власти по своей инициативе заключили меморандум, позволивший вести добычу. Однако впоследствии его признали незаконным и расторгнули.

По итогам проверки акима сельского округа освободили от должности. Заместителя акима района и несколько сотрудников полиции привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее в Алматы уволили замакима и объявили выговоры районным акимам за замену брусчатки и гранитных плит.