В Сочи снесли пятиэтажку-самострой

В Сочи снесли незаконно построенную пятиэтажку. Об этом сообщили в пресс-службе Главного межрегионального управления ФССП.
Незаконно возведенная пятиэтажка находилась в Хостинском районе. Владелец выдавал здание за лодочный гараж. Но при проверке выяснилось, что это жилой дом, готовый для проживания или под аренду. Часть здания находилась на чужом участке.
Районный суд Сочи удовлетворил иск и обязал снести дом. Но владелец не выполнил работы в установленный срок. Тогда судебный пристав возбудил исполнительное производство и принял комплекс принудительных мер. Владельцу пятиэтажки запретили выезжать из России и взыскали исполнительский сбор — 5 тысяч рублей.
«Затем должника привлекли к административной ответственности с назначением штрафов. После этого он самостоятельно приступил к демонтажу незаконного строения», — сообщила начальник специализированного отдела судебных приставов по Краснодарскому краю № 2 Главного межрегионального управления ФССП России Татьяна Кочет.