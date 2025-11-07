Мэр Воронежа рассказал о проверке готовности коммунальной техники к зиме

В Воронеже начался ежегодный осмотр коммунальной техники в районных комбинатах благоустройства. Об этом глава города Сергей Петрин сообщил в своем Telegram-канале.
«Обновление стало возможным благодаря поддержке Правительства Воронежской области и лично Губернатора Александра Гусева», — подчеркнул мэр.
Сотрудники управления дорожного хозяйства в ближайшие дни посетят автопарки и проверят готовность коммунальных служб к предстоящей зиме. Во время осмотра будет оценивается каждая единица техники — исправность всех элементов и приборов, а также объем заготовленных противогололедных материалов.
Напомним, новая техника продолжает поступать в районные комбинаты благоустройства. Она сразу передается в комбинаты благоустройства, таким образом время на ее регистрацию и подготовку сокращается.
В конце октября город получил еще несколько единиц: самосвалы, многофункциональную комбинированную машину «Чистик», подметально-уборочную машину «Магистраль», а также автобус для доставки бригад рабочих по объектам.
В ближайшее время технику поставят на учет, и она выйдет на улицы города. Всего в этом году с учетом замены изношенной техники на городских территориях будет работать более 370 единиц.
«По поручению Губернатора Александра Гусева отдельное внимание продолжим уделять тротуарам. Для их уборки закупали “Чистики” и малые “Беларусы”. Также заготовлено около 80% пескосмеси для обработки дорог и тротуаров. На центральных улицах по-прежнему будем использовать реагент», — ранее отмечал Сергей Петрин.