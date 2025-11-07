Ричмонд
Лукашенко назвал условие для поддержки белорусских предприятий

Лукашенко сказал, в каком случае будет поддерживать белорусские предприятия.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 ноября во время рабочей поездки в Житковичский район назвал условие для поддержки белорусских предприятий. Подробности пишет БелТА.

— Если это выгодно для страны, мы поможем, — подчеркнул глава государства.

Президент Беларуси отметил, что лишних денег нет и никто просто так финансирование никому не предоставит. Вместе с тем он уточнил, что в Беларуси есть финансовые ресурсы для вложения в выгодные проекты, которые принесут прибыль.

— Действовать «на дурницу» никто не будет, — заявил Александр Лукашенко.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал готовиться начальникам, которые отстегивают любовникам и любовницам государственные деньги.

Ранее Лукашенко удивился, зачем белорусы тратят деньги на «ерунду» от Gucci и Versace.

Вместе с тем Лукашенко сказал, что знает, как обеспечить безопасность Беларуси: «Пока получается».

