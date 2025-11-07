Ричмонд
58 голов крупного рогатого скота из Волгограда отправили в Узбекистан

Животные прошли ветеринарный контроль и были отправлены на экспорт в азиатскую страну.

В октябре этого года из Волгоградской области отправили две крупные партии крупного рогатого скота в Узбекистан. Всего в азиатскую страну уехали 58 голов молодых бычков, предназначенных для убоя, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на Россельхознадзор.

Эта поставка стала возможной только после тщательной проверки. Перед дорогой каждое животное прошло строгий ветеринарный контроль. Специалисты Россельхознадзора убедились, что скот полностью здоров и соответствует всем международным требованиям. До места назначения животных доставляют специальным автомобильным транспортом.