Средняя зарплата в Нижегородской области в октябре достигла 73,6 тысячи рублей

Средняя зарплата в вакансиях Нижегородской области по итогам октября достигла 73,6 тысячи рублей. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель увеличился на 3,8%. Об этом сообщила пресс-служба портала hh.ru.
В среднем по Приволжскому федеральному округу средняя зарплата составила 70,1 тысячи рублей.
На рынке труда наблюдается умеренная конкурентная ситуация. В начале ноября на одну вакансию приходилось в среднем 6,5 резюме. Активность работодателей и соискателей в октябре была высокой — за месяц опубликовано 23,6 тысячи вакансий, а соискатели создали или обновили 153,8 тысячи резюме.
Наиболее востребованными специалистами в регионе стали менеджеры по продажам, на долю которых пришлось 6% от всех вакансий (более 1,4 тысячи предложений). Также работодатели активно искали водителей — 5% от общего числа вакансий, операторов контактного центра, продавцов-консультантов, кассиров и разнорабочих.
Сами нижегородцы чаще всего интересовались вакансиями менеджера по продажам, администратора, упаковщика, водителя и бухгалтера.