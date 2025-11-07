Средняя зарплата в Нижегородской области в октябре достигла 73,6 тысячи рублей

Наиболее востребованными специалистами в регионе стали менеджеры по продажам, на долю которых пришлось 6% от всех вакансий (более 1,4 тысячи предложений). Также работодатели активно искали водителей — 5% от общего числа вакансий, операторов контактного центра, продавцов-консультантов, кассиров и разнорабочих.