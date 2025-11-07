Авилон: с августа автомобили в России подорожали на 5−20%

Если на протяжении всего 2025 года автомобили в России под давлением переизбытка товарных запасов только дешевели и автокомпании вели скидочные войны, то скачок цен фиксируется, начиная с первого месяца осени. В сентябре Минпромторг России после обращения российских автозаводов подготовил постановление правительства об изменения методики расчета утилизационного сбора для физических лиц при ввозе иномарок. «Газета.Ru» ранее писала, что это решение спровоцировало ажиотажный спрос в автосалонах и, как следствие, — отмену программ поддержки спроса автокомпаниями.