Перед Новым годом самарские пенсионеры получат выплаты досрочно

Стало известно, как будут получать выплаты российские пенсионеры, в том числе самарцы, перед Новым годом. Об этом рассказал Алексей Говырин, член комитета по малому и среднему предпринимательству Госдумы РФ.
Напомним, что в январе 2026 года мы будет отдыхать вплоть до 11 числа. В связи с таким большим количеством выходных дней, сроки выплаты пенсии и переносятся.
Тем, у кого дата перечисления пенсии на банковский счет выпадает на праздничные дни, выплаты переведут досрочно. Тем, кто получает пенсию в отделении Почты России, ее также могут выплатить уже в декабре. При этом никаких заявлений заполнять не надо, досрочные выплаты произведут автоматически.