Перед Новым годом самарские пенсионеры получат выплаты досрочно

Тем, у кого дата перечисления пенсии на банковский счет выпадает на праздничные дни, выплаты переведут досрочно. Тем, кто получает пенсию в отделении Почты России, ее также могут выплатить уже в декабре. При этом никаких заявлений заполнять не надо, досрочные выплаты произведут автоматически.