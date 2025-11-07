Стоимость проезда в автобусах Ростова планируют повысить до 48 рублей

Согласно документу, поездка на автобусе с использованием безналичной системы оплаты будет стоить 48 ₽, при бесконтактной оплате цена вырастет до 44 ₽, а при использовании транспортной карты — до 41 ₽
Предполагается, что изменения вступят в силу с 11 декабря.
Цену поездки повысят для устранения проблемы нехватки общественного транспорта на маршрутах. По словам перевозчиков, одна из главных причин недовыпуска — нехватка водителей из-за низких зарплат, сказано в сообщении пресс-службы администрации Ростова.
«Нельзя повышать тариф без улучшения качества транспортных услуг. Одно из наших условий: довести выпуск подвижного состава до 90%», — отметил господин Скрябин в своем Telegram-канале.