Стоимость проезда в автобусах Ростова планируют повысить до 48 рублей

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин предложил повысить цены на поездки в городских автобусах. Проект соответствующего постановления опубликован на сайте администрации города.

Согласно документу, поездка на автобусе с использованием безналичной системы оплаты будет стоить 48 ₽, при бесконтактной оплате цена вырастет до 44 ₽, а при использовании транспортной карты — до 41 ₽

Предполагается, что изменения вступят в силу с 11 декабря.

Цену поездки повысят для устранения проблемы нехватки общественного транспорта на маршрутах. По словам перевозчиков, одна из главных причин недовыпуска — нехватка водителей из-за низких зарплат, сказано в сообщении пресс-службы администрации Ростова.

«Нельзя повышать тариф без улучшения качества транспортных услуг. Одно из наших условий: довести выпуск подвижного состава до 90%», — отметил господин Скрябин в своем Telegram-канале.