Reuters: Швеция может помочь Украине профинансировать покупку до 150 истребителей Gripen

Министр обороны Швеции Пол Йонсон в четверг заявил, что Швеция и Украина обсуждают крупную сделку, которая может включать покупку Киевом до 150 истребителей Gripen и которую частично может профинансировать Стокгольм. Об этом сообщает агентство Reuters.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, в октябре Швеция подписала с Украиной долгосрочное соглашение о сотрудничестве в области противовоздушной обороны. Оно предусматривает возможность экспорта истребителей четвертого поколения и может ознаменовать крупнейший заказ на самолеты в истории Швеции.

Стоимость одного самолета Gripen издание оценивает примерно в 140 млн долларов и ставит под сомнение способность Украины профинансировать покупку. Однако Йонсон пояснил, что стороны рассматривают разные варианты финансирования.

Мы можем рассмотреть экспортные кредиты, замороженные российские активы и нашу программу помощи Украине, которая в 2026 и 2027 году составит по 40 млрд крон.

Пол Йонсон
министр обороны Швеции

Йонсон также не исключил, что и другие европейские страны могут оказать Киеву помощь с финансированием. «Возможно, у стран, у которых есть компоненты системы Gripen, могут быть дополнительные стимулы для участия в финансировании сделки», — предположил он. Reuters считает, что речь может идти о США, которые оснащают шведские самолеты двигателями General Electric, и Великобритании, которая поставляет для них другие компоненты.

Кроме того, глава шведского Минобороны сказал, что Стокгольм активно ведет переговоры с рядом стран ЕС об использовании замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине и поставок ей самолетов.

Аналитики рассматривают Gripen как бюджетную альтернативу дорогим истребителям пятого поколения, таким как американские F-35. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в октябре сообщил, что первые поставки Gripen на Украину могут состояться через три года. Выпускающая их шведская компания Saab заявила, что с этой целью она рассматривает возможность сотрудничества с Украиной, Канадой и прочими странами для расширения производства в Швеции и создания сборочной линии в Бразилии.