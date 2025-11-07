Reuters: Швеция может помочь Украине профинансировать покупку до 150 истребителей Gripen

Йонсон также не исключил, что и другие европейские страны могут оказать Киеву помощь с финансированием. «Возможно, у стран, у которых есть компоненты системы Gripen, могут быть дополнительные стимулы для участия в финансировании сделки», — предположил он. Reuters считает, что речь может идти о США, которые оснащают шведские самолеты двигателями General Electric, и Великобритании, которая поставляет для них другие компоненты.