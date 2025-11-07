Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму недобор сельхозкультур — что с продовольственной безопасностью

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости Крым. Для Крыма текущий год выдался непростым из-за недобора основных валовых сельскохозяйственных культур, однако в целом на продовольственной безопасности это не отразится. Такое мнение в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым высказал руководитель Азово-Черноморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Арсен Арзиев.

Источник: Соцсети главы РК Сергея Аксенова

«Да, этот год непростой, год сложный, год недобора основных валовых сельскохозяйственных культур. Речь и зерновой группе, и о масличной, также есть недобор кормовых культур, необходимых для развития животноводства. Тем не менее, работа и наших аграриев, и всех субъектов предпринимательской деятельности, которые работают в агропромышленном секторе и которые контролируются службой Росельхознадзора, направлена на то, чтобы продовольственная безопасность наших регионов, нашей страны, была под контролем», — сказал он.

По словам Арзиева, несмотря на непростую ситуацию, потребности внутреннего рынка будут полностью закрыты благодаря поддержке других субъектов, причем, это касается как поставок зерновых, так и других культур.

«Работа уже проводится. И на гражданах это никак не отразится. Весь внутренний рынок и все наши экспортные потенциалы сильно не пострадают, — заверил глава регионального управления Россельхознадзора. — Есть снижение некоторых показателей. Но, тем не менее, планируем, что до конца года эта ситуация выровняется».

Накануне сообщалось, что правительство России дополнительно выделит более 6 млрд рублей на инвестиционные и краткосрочные льготные кредиты для сельскохозяйственных производителей. В сентябре Минсельхоз дополнительно выделил Крыму 45,7 млн рублей для предоставления льготных кредитов аграриям, пострадавшим от чрезвычайной ситуации агроклиматического характера.