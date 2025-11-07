В Крыму недобор сельхозкультур — что с продовольственной безопасностью

«Да, этот год непростой, год сложный, год недобора основных валовых сельскохозяйственных культур. Речь и зерновой группе, и о масличной, также есть недобор кормовых культур, необходимых для развития животноводства. Тем не менее, работа и наших аграриев, и всех субъектов предпринимательской деятельности, которые работают в агропромышленном секторе и которые контролируются службой Росельхознадзора, направлена на то, чтобы продовольственная безопасность наших регионов, нашей страны, была под контролем», — сказал он.
«Работа уже проводится. И на гражданах это никак не отразится. Весь внутренний рынок и все наши экспортные потенциалы сильно не пострадают, — заверил глава регионального управления Россельхознадзора. — Есть снижение некоторых показателей. Но, тем не менее, планируем, что до конца года эта ситуация выровняется».
Накануне сообщалось, что правительство России дополнительно выделит более 6 млрд рублей на инвестиционные и краткосрочные льготные кредиты для сельскохозяйственных производителей. В сентябре Минсельхоз дополнительно выделил Крыму 45,7 млн рублей для предоставления льготных кредитов аграриям, пострадавшим от чрезвычайной ситуации агроклиматического характера.