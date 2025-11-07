В Октябрьском коммунальщики пересчитали платежи за некачественную горячую воду

После многочисленных обращений в надзорные органы была проведена проверка качества коммунальных услуг. Специалисты подтвердили, что температура воды действительно не соответствует установленным нормам.
Ресурсоснабжающей компании выдали предписание устранить нарушения, однако спустя время проблема вернулась. Тогда представитель жильцов обратился в суд, потребовав обязать организацию обеспечить нормальную подачу горячей воды и пересчитать начисленные за это время платежи.
Во время судебного заседания компания признала обоснованность претензий. Суд удовлетворил иск, а исполнительный лист направили в отдел судебных приставов по Октябрьскому и Уинскому районам.
После предупреждения о последствиях невыполнения решения суда предприятие быстро произвело перерасчет квитанций и восстановило подачу воды нужной температуры. Когда судебные приставы убедились, что права жильцов полностью восстановлены, исполнительное производство было завершено фактическим исполнением решения.