В Самаре на нескольких улицах отключат холодную воду 8, 10, 12 и 13 ноября

В Самаре местных жителей предупредили о плановых ремонтных работах на сетях водоснабжения. Горожанам представили адреса возможных отключений, об этом сообщили в «РКС-Самара».
— Работы планируют провести 8 ноября. Ресурсники заменят пожарные гидранты. С 09:00 до 17:00 воду отключат в частном секторе на ул. Прудовой, в Малом тупике, на ул. Печерской, ул. Черногорской, ул. Промышленности, ул. Советской Армии, — отметили в сообщении.
Также отключения пройдут 10 ноября с 10:00 до 22:00 на 7-й просеке, ул. Красильникова, Болгарский переулок, коттеджный поселок «Сокольи горы», ул. Черкесской, 8-ой просеки, Енотаевском переулке, Милицейском переулке и др. 12 ноября с 09:00 до 20:00 ХВС ограничат по пр. Кирова. Все подробности указали на сайте компании.