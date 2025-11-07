Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расходы на здравоохранение могут увеличить в Беларуси в 2026 году

В Беларуси могут быть увеличены расходы на здравоохранение.

Источник: Комсомольская правда

Расходы на здравоохранение могут увеличить в Беларуси в 2026 году. Подробности приводит Sputnik.by со ссылкой на проект бюджета на 2026 год.

Расходы республиканского бюджета на здравоохранение могут составить 3,3 миллиарда рублей в 2026 году. В законе о бюджете на 2025 год расходы на здравоохранение заложены примерно 2,78 миллиарда рублей. Это значит, что на следующий год сумма может вырасти пости на 18,5%.

На медпомощь населению планируют направить более 1,25 миллиарда рублей, а на другие вопросы, которые касаются здравоохранения — более 1,9 миллиарда. Проект бюджета был внесен в Палату представителей, депутаты будут его рассматривать в первом чтении.

Тем временем в Беларуси с 1 января 2026 до 858 рублей вырастет минимальная зарплата — на что это повлияет.

Ранее мы писали, что в Беларуси льготы по налогу изменятся для владельцев собак.

Вместе с тем в Беларуси долги по налогам могут начать списывать автоматически.