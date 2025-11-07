Расходы на здравоохранение могут увеличить в Беларуси в 2026 году

Расходы республиканского бюджета на здравоохранение могут составить 3,3 миллиарда рублей в 2026 году. В законе о бюджете на 2025 год расходы на здравоохранение заложены примерно 2,78 миллиарда рублей. Это значит, что на следующий год сумма может вырасти пости на 18,5%.