Кто из жителей Воронежской области дважды получит пенсию в декабре?

Некоторые россияне, в том числе жители Воронежской области, дважды получат пенсию в декабре. Это связано с длинными новогодними выходными, которые продлятся с 31 декабря по 11 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексея Говырина.
Двойные пенсии до конца года могут ожидать те жители региона, которые получают их по графику ежемесячно с 1 по 10 число. Так, январские выплаты будут зачислены на банковские карты воронежцев в период с 22 по 29 декабря.
Тем, кто получает пенсии через «Почту России», их доставят с 25 по 30 декабря.
При этом, декабрьские выплаты придут по установленному графику — с 3 по 25 число.