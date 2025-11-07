Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму приводят в порядок один из самых сложных серпантинов

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму проводят масштабные работы по строительству и реконструкции инженерных сооружений на автомобильной дороге Бахчисарай — Ялта через плато Ай-Петри, сообщает корреспондент РИА Новости Крым.

Источник: РИА "Новости"

По словам директора предприятия «Крымавтодор» Максима Демина, эта трасса имеет особое значение для региона: она соединяет два города кратчайшим путем и является одной из самых живописных дорог полуострова.

«Это туристическая и рекреационная дорога. Она проходит в сложных сейсмических условиях, с перепадом высот более километра — от Бахчисарая до Ай-Петри. На пути множество закруглений и оползневых участков, которые необходимо укреплять, чтобы асфальтобетонное покрытие долго служило», — отметил глава предприятия.

Демин подчеркнул, что на трассе часто фиксируются оползневые процессы, и главная задача строителей — стабилизировать основание земляного полотна и обеспечить долговечность покрытия.

Ход работ

На сегодняшний день «Крымавтодор» выполняет работы на двух ключевых участках — на 26-м и 42-м километрах дороги.

«Сейчас ведутся подготовительные работы, продолжается подготовка участка строительства, выполняются работы по устройству буронабивных свай, монолитных ростверков и заливке подпорных стен. Выполнено около 20% — это самая черновая часть. Эти работы завершатся зимой», — сообщил Демин.

Реконструкция включает возведение девяти новых подпорных стен и восстановление 35-ти существующих по всему протяжению ремонтируемого участка.

Протяженность и сроки

Контракт на выполнение работ «Крымавтодор» подписал в начале 2025 года. После подготовительных мероприятий — расчистки территории, разработки проектной документации — основные строительно-монтажные работы стартовали летом.

«Планируем завершить все работы до конца следующего года. Это будет полный цикл — от инженерной защиты до устройства асфальтобетонного покрытия, разметки и установки дорожных знаков», — уточнил он.

Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 16 километров, при этом вся дорога от Бахчисарая до Ялты имеет длину 69 километров. Работы ведутся на северном склоне Крымских гор — на подъеме к плато Ай-Петри, где участок соединяется с другой реконструируемой трассой.

Безопасность и модернизация

Опасные участки трассы выявлялись специалистами службы наблюдения за сейсмически активными и оползневыми зонами. На них особый контроль за укреплением полотна и прилегающего грунта.

После завершения инженерных работ дорогу также расширят.

«Ширина полос увеличится с трех до трех с половиной метров в каждую сторону. Также будут установлены ограждения, разметка и все элементы организации дорожного движения», — добавил Демин.

Ранее сообщалось, что в 2026 году на строительство, ремонт и реконструкцию дорог в Крыму предусмотрено 62 млрд рублей.