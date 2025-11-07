В Крыму приводят в порядок один из самых сложных серпантинов

«Это туристическая и рекреационная дорога. Она проходит в сложных сейсмических условиях, с перепадом высот более километра — от Бахчисарая до Ай-Петри. На пути множество закруглений и оползневых участков, которые необходимо укреплять, чтобы асфальтобетонное покрытие долго служило», — отметил глава предприятия.