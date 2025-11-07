Оператор отрицает причастность к первому протоколу за поиск экстремистского контента

Закон о штрафах до 5 тыс. руб. для физлиц за поиск в сети «экстремистских материалов» был принят в июле 2025 года и вступил в силу 1 сентября. Выступая во время его рассмотрения в Госдуме, министр связи Максут Шадаев подчеркивал, что рядовые пользователи от новых ограничений не пострадают, а правоохранителям нужно будет доказывать, что запрещенный материал был найден осознанно.