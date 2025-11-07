Минэкономразвития: инфляция за неделю замедлилась до 0,11%

С 28 октября по 5 ноября инфляция замедлилась до 0,11%
За первую неделю ноября инфляция в России замедлилась до 0,11%. Это следует из данных Минэкономразвития страны.
«За период с 28 октября по 5 ноября 2025 года инфляция замедлилась до 0,11%», — говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства. Отмечается, что инфляция на продукты питания снизилась до 0,09%, исключение — фрукты и овощи. На продовольственные товары темпы роста цен снизились до 0,20%.
Так, цены на сливочное масло снизились на 0,1%, на говядину — на 0,2%. На одежду — −3%, а обувь — −1%. А вот темпы роста на легковые авто остались почти на уровне предыдущей недели — 0,1%. Темп роста цен на гостиницы снизился на 0,1%, а на санатории — на 1%.
Годовая инфляция в России ускорилась до 8,14%, следует из данных Минэкономразвития РФ. Недельная инфляция — с 14 по 20 октября — составила 0,22%, сообщает Росстат. 22 октября сообщалось, что выросли цены на продовольственные товары — на 0,32%. Плодоовощная продукция подорожала на 1,94%, остальные продукты питания — на 0,17%. В сегменте непродовольственных товаров рост цен замедлился — подорожание составило 0,29%.