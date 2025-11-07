Ричмонд
Белый дом: экономический ущерб от шатдауна в может стать долгосрочным

Особенно сильный ущерб нанесен отраслям, связанным с путешествиями и досугом, сообщил Кевин Хассет.

Источник: Аргументы и факты

Экономический ущерб от приостановки работы правительства США, оказался гораздо серьезнее, чем предполагалось, шатдаун может нанести долгосрочный урон стране, заявил в интервью Fox Business глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.

«Воздействие шатдауна на экономику гораздо хуже, чем ожидалось», — сказал он.

По словам Хассета, особенно сильный ущерб нанесен отраслям, связанным с путешествиями и досугом.

Отмечается, что нынешний шатдаун длится 37 дней, он уже стал самым продолжительным в истории США. Потери ВВП составляют около $15 млрд в неделю, в связи с чем рост экономики в последнем квартале окажется ниже прогнозируемого.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что продолжение шатдауна станет причиной «большой нагрузки» на вооруженные силы, а также на нацбезопасность США.

Напомним, шатдаун в США длится с 1 октября, он произошел из-за разногласий в сенате между Республиканской и Демократической партиями, касающихся принятия бюджета.

