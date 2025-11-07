В Госдуме поддержали идею об альтернативе ипотеке для россиян

Миронов полагает, что сейчас ипотека становится для граждан «многолетней кабалой», а банки на этом наживаются. По его словам, размер кредита при покупке квартир посредством стройсберкасс станет меньше в 2,5 раза. При этом на сберегательные счета, о которых говорила Разворотнева, могут добавлять финансирование регионы и предприятия. Однако законопроект о сберегательных счетах пока не доведен до третьего чтения.