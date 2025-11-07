Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме поддержали идею об альтернативе ипотеке для россиян

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева поддержала инициативу главы партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова о новом способе покупки квартир. Об этом она рассказала журналистам.

Разворотнева напомнила, что в первом чтении был одобрен закон о сберегательных счетах.

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева поддержала инициативу главы партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова о новом способе покупки квартир. Об этом она рассказала журналистам.

«Я базово отношусь хорошо к диверсификации способов улучшения жилищных услуг. Я хочу напомнить, в первом чтении принят закон о сберегательных счетах, когда граждане могут открывать счет для накопления средств на первоначальный взнос», — цитирует Разворотневу «Лента.ру». Она также напомнила о существовании ипотечно-накопительных кооперативов, но указала на проблему: среди них много пирамид, что не дает достаточной защиты средств.

Миронов полагает, что сейчас ипотека становится для граждан «многолетней кабалой», а банки на этом наживаются. По его словам, размер кредита при покупке квартир посредством стройсберкасс станет меньше в 2,5 раза. При этом на сберегательные счета, о которых говорила Разворотнева, могут добавлять финансирование регионы и предприятия. Однако законопроект о сберегательных счетах пока не доведен до третьего чтения.

Ранее депутаты от ЛДПР предложили освободить единственное ипотечное жилье от налога на имущество, что, по их мнению, снизит финансовую нагрузку на семьи и уменьшит риск просрочек по ипотечным платежам. Теперь же речь идет о диверсификации способов покупки квартир, включая использование стройсберкасс и сберегательных счетов для накопления на первоначальный взнос.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше