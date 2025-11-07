Челябинцам назвали цены на самые подешевевшие иномарки

Как сообщало URA.RU ранее, в третьем квартале 2025 года в Челябинской области уже наблюдалось снижение цен на китайские автомобили — на 5,7%, при этом спрос на них вырос на 16,9%. Наиболее популярными тогда были марки Chery, Geely, LIFAN, HAVAL и Changan.