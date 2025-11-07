МЭР: годовая инфляция в РФ с 28 октября по 5 ноября замедлилась до 7,89%

Годовая инфляция в России с 28 октября по 5 ноября замедлилась до 7,89% с 8,13% неделей ранее. Об этом сообщается в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития.
В документе указывается, что за указанный девятидневный период инфляция прибавила 0,11%. Рост цен на продукты питания замедлился до 0,20%, при этом без учета овощей и фруктов этот показатель составил 0,09%. На плодоовощную продукцию зафиксировано изменение цен на 1,42%.
В сегменте непродовольственных товаров рост цен замедлился до 0,03%, а в сфере наблюдаемых услуг — до 0,16%. Годовая инфляция, зафиксированная к 5 ноября, составила 7,89%.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что порог по выручке для уплаты НДС снизят поэтапно к 2028 году.