В Челябинске по цене зимней покрышки распродают целый автопарк. Скрин

Организатором торгов выступает компания ООО «Кадровые решения», которая занимается утилизацией мусора. Осмотреть транспорт можно на полигоне ТБО в Полетаево на улице Промышленная площадка каждый вторник и четверг с 09:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00. Прием заявок на участие в аукционах начался 5 ноября и завершится 1 декабря 2025 года. После этого продут сами торги.