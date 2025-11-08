Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк назвал курс доллара и курс евро на 8 ноября

Нацбанк Беларуси определил курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 8 ноября, субботу.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком установлены курсы валют на 8 ноября, субботу. В частности, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не корректировались в сравнении с курсами перед большими выходными.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

На субботу, 8 ноября, Национальный банк установил курсы валют в следующих рублевых значениях: 1 доллар США равен 2,9775 белорусского рубля, 1 евро — 3,4179 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6830 белорусского рубля.

В соотношении с курсами валют, установленными на четверг, 6 ноября, и пятницу, 7 ноября, курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались в прежних значениях и в субботу, 8 ноября.

Ранее мы писали, что Минфин США официально снял санкции с авиакомпании «Белавиа».