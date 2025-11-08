Зимние шины в России подорожали за год на 10−15%

По словам эксперта, на рост цен повлияла инфляция. «Во-вторых — часть компонентов, из которых изготавливают шины, под санкциями, и это нужно учитывать, выстраивать альтернативную логистику, которая также влияет на рост цен», — отметил Хайцеэр, его цитирует «Парламентская газета». При этом вице-президент НАС подчеркнул, что подорожание некритичное: за минувший год цены выросли примерно на 10−15% в зависимости от категории шин.