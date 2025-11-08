В Хабаровске «Водоканал» оштрафовали за сброс сточных вод с фенолом в Амур

Проверка установила, что предприятие, обслуживающее системы водоотведения в посёлке Красная Речка, длительное время выпускало сточные воды без очистки. Лабораторные анализы зафиксировали, что содержание взвешенных веществ в водоёмах, куда сбрасывались стоки, оказалось выше нормы в восемь раз, фенола — в двадцать, нитритов — в пять.