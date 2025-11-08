Пермяки не стали платить больше за новые автомобили

Стоимость нового автомобиля в Пермском крае в октябре 2025 года осталась неизменной по сравнению с сентябрем, составив 2,51 млн рублей. При этом сразу несколько моделей китайских и отечественных марок стали заметно доступнее. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Авто.ру.