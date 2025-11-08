Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Продукция компаний из ХМАО покоряет Шанхай. Фото

В Шанхае на Китайской международной выставке импортных товаров и услуг югорские предприниматели представили собственную продукцию. В составе российской делегации пять компаний из ХМАО, сертифицированные Роскачеством. Об этом сообщает департамент промышленности Югры в telegram-канале.

Все продукты Югры сертифицированны Роскачеством.

В Шанхае на Китайской международной выставке импортных товаров и услуг югорские предприниматели представили собственную продукцию. В составе российской делегации пять компаний из ХМАО, сертифицированные Роскачеством. Об этом сообщает департамент промышленности Югры в telegram-канале.

«В Шанхае стартовала Китайская международная выставка импортных товаров и услуг… В составе российского стенда, организованного АНО “Российская система качества”, восемь участников, пять из них — товаропроизводители из Югры», — пишут в посте.

Среди экспонатов Югры — маринованные грибы и чипсы из ягеля от ИП Клищенко, рыбные консервы от «НРКК “Санта-Мария”, орехи и ягоды от “Регион-К”, иван-чай от “Чайного дома “Чистота”, а также мармелад и шоколад от СПК “Ханты-Мансийский”.

Компании Югры на китайской международной выставке импортных товаров и услуг Компании Югры на китайской международной выставке импортных товаров и услуг Компании Югры на китайской международной выставке импортных товаров и услуг Компании Югры на китайской международной выставке импортных товаров и услуг.