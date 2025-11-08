В Пермском крае резко выросла средняя стоимость бензина АИ-98

Росстат сообщил об изменении потребительских цен на нефтепродукты в регионах России с 28 октября по 5 ноября. На АЗС Пермского края средняя цена за литр бензина пошла вниз. Снижение за неделю составило 13 коп. и достигло 64,12 ₽ за литр.