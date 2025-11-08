В Пермском крае резко выросла средняя стоимость бензина АИ-98

Росстат сообщил об изменении потребительских цен на нефтепродукты в регионах России с 28 октября по 5 ноября. На АЗС Пермского края средняя цена за литр бензина пошла вниз. Снижение за неделю составило 13 коп. и достигло 64,12 ₽ за литр.
Средняя цена бензина марки АИ-92 упала на 31 коп. до 61,18 ₽ Другие марки автомобильного топлива продолжили рост: АИ-95 — на 1 коп. до 66,13 ₽, АИ-98 — на 60 коп. до 88,44 ₽ за литр.
Средняя цена литра бензина в регионах ПФО выросла до 63,44 ₽, России — 65,47 ₽. В Приволжье самый дорогой бензин продают в Кировской обл. — 65,74 ₽, Пермский край по среднему уровню цен занимает седьмое место.
Дизельное топливо в Прикамье за прошедшую неделю подорожало еще на 42 коп. до 74,50 ₽. «Дизель» у пермяков остается самым дорогим среди всех регионов ПФО. К лидеру вплотную приблизилась Кировская обл. — 74,17 ₽. Средняя цена на дизельное топливо в Приволжье составляет 71,66 ₽, России — 74,41 ₽ за литр.