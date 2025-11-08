Как оформить документы на строительство частного дома в Челябинске

Документ ГПЗУ документ можно получить в мэрии Челябинска или на портале Госуслуг через месяц после обращения. Он поясняет, что можно строить на участке, где именно и с какими ограничениями. И если на территории, где запланировано возведение объекта, капитальное строительство запрещено, разрешение на стройку градостроительная комиссия не выдаст, а значит, частный дом построить не дадут.