В Омском районе хотят построить два кладбища для жителей Омска

Новые кладбища необходимы городу, поскольку на старых заканчиваются места. Власти пытаются развивать их не только экстенсивно, но и интенсивно, например вводя учёт мест захоронения. Это позволяет находить могилы, которые были заброшены много лет назад. Однако инвентаризация — дорогой и не всегда эффективный процесс. Так, в ходе проверки почти 140 тысяч мест захоронения удалось найти лишь 104 участка под новые могилы: 49 на Старо-Северном кладбище, 43 на Старо-Восточном, и 12 на Ново-Южном.