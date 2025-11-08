В Омском районе хотят построить два кладбища для жителей Омска

Проект постройки в Омском районе двух новых кладбищ, о котором стало известно в прошлом году, приобрёл конкретные очертания.
Как стало известно порталу Om1 Омск, уже утверждены изменения в генеральные планы Андреевского и Петровского сельских поселений, которые позволят открыть на их землях новые погосты. Площадь участков — по 40 гектаров. Сейчас идёт работа по приведению правил землепользования и застройки в соответствие с генпланами, её планируют завершить до конца года.
Новые кладбища необходимы городу, поскольку на старых заканчиваются места. Власти пытаются развивать их не только экстенсивно, но и интенсивно, например вводя учёт мест захоронения. Это позволяет находить могилы, которые были заброшены много лет назад. Однако инвентаризация — дорогой и не всегда эффективный процесс. Так, в ходе проверки почти 140 тысяч мест захоронения удалось найти лишь 104 участка под новые могилы: 49 на Старо-Северном кладбище, 43 на Старо-Восточном, и 12 на Ново-Южном.