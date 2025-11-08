Индийские фармкомпании могут расширить присутствие на казахстанском рынке

«Индия является признанным лидером в области медицинских технологий, фармацевтического производства. телемедицины и традиционной медицины. Опыт Индии по развитию устойчивой, доступной и инновационной системы здравоохранения представляет значительный интерес для Казахстана. Мы рассматриваем Индию как надежного и стратегического партнера, с которым нас объединяет стремление к укреплению общественного здоровья и развитию человеческого капитала», — отметила глава ведомства.