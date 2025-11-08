Индийские фармкомпании могут расширить присутствие на казахстанском рынке

Она подчеркнула, что Казахстан в последние годы реализует масштабные реформы, направленные на укрепление первичного звена, цифровизацию медицинских услуг и развитие фармацевтической отрасли.
«Индия является признанным лидером в области медицинских технологий, фармацевтического производства. телемедицины и традиционной медицины. Опыт Индии по развитию устойчивой, доступной и инновационной системы здравоохранения представляет значительный интерес для Казахстана. Мы рассматриваем Индию как надежного и стратегического партнера, с которым нас объединяет стремление к укреплению общественного здоровья и развитию человеческого капитала», — отметила глава ведомства.
Одним из ключевых направлений переговоров стало сотрудничество в области фармацевтики.
На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано 965 наименований лекарственных средств и 248 медицинских изделий, произведенных индийскими компаниями. Министр предложила рассмотреть возможности локализации производства в Казахстане и создание совместной рабочей группы для выработки конкретных направлений взаимодействия.
Стороны также обсудили развитие кадрового потенциала и образовательных программ в рамках Программы технического и экономического сотрудничества Индии (ITEC). Благодаря участию в программе казахстанские специалисты проходят обучение и стажировки в ведущих индийских клиниках и научных учреждениях.
Особое внимание уделено созданию Секретариата Коалиции стран по первичной медико-санитарной помощи, который формируется в Казахстане совместно с ВОЗ. Акмарал Альназарова пригласила индийскую сторону принять активное участие в деятельности Секретариата и рассмотреть возможность экспертной и финансовой поддержки.
В ходе встречи также была отмечена важность сотрудничества в области аюрведы и традиционной медицины. Завершены процедуры согласования проекта Меморандума о взаимопонимании между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и Министерством AYUSH Республики Индия. Документ предусматривает обмен специалистами, проведение совместных исследований и реализацию образовательных программ.
«Подписание Меморандума по традиционной медицине станет важным шагом в укреплении гуманитарных и научных связей между нашими странами», — подчеркнула министр здравоохранения.
Акмарал Альназарова выразила уверенность, что состоявшаяся встреча придаст новый импульс развитию казахстанско-индийского взаимодействия в сфере здравоохранения и станет основой для дальнейшего расширения партнерства в интересах здоровья и благополучия народов обеих стран.