Renault предрекли полное исчезновение с российского автомобильного рынка

Васильев отметил, что как государственная компания Renault вынуждена подчиняться политическим решениям властей Франции, что привело к уходу с российского рынка. Несмотря на рост мировых продаж за счёт тренда на дешёвые автомобили, эксперт прогнозирует скорое вытеснение французского бренда китайскими производителями.
Возвращение Renault в Россию, по мнению аналитика, потребует восстановления дилерской сети и преодоления негативного имиджа среди покупателей.
Ранее правительство РФ утвердило новый порядок расчета утилизационного сбора, который вступит в силу с 1 декабря 2025 года. Согласно новым правилам, базовая ставка сбора будет определяться типом и объёмом двигателя транспортного средства, а мощность силового агрегата станет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале.
Больше новостей о машинах, технологиях и дорогах — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.