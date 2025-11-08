Renault предрекли полное исчезновение с российского автомобильного рынка

Французский автопроизводитель Renault столкнулся с риском полного исчезновения с российского рынка после своего ухода в 2022 году. Как сообщил «Прайм» эксперт Егор Васильев, за девять месяцев 2025 года в России было зарегистрировано лишь 13 автомобилей марки, тогда как ранее российский рынок занимал второе место по значимости для компании после французского.