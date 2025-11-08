Ричмонд
Renault предрекли полное исчезновение с российского автомобильного рынка

Французский автопроизводитель Renault столкнулся с риском полного исчезновения с российского рынка после своего ухода в 2022 году. Как сообщил «Прайм» эксперт Егор Васильев, за девять месяцев 2025 года в России было зарегистрировано лишь 13 автомобилей марки, тогда как ранее российский рынок занимал второе место по значимости для компании после французского.

Васильев отметил, что как государственная компания Renault вынуждена подчиняться политическим решениям властей Франции, что привело к уходу с российского рынка. Несмотря на рост мировых продаж за счёт тренда на дешёвые автомобили, эксперт прогнозирует скорое вытеснение французского бренда китайскими производителями.

Возвращение Renault в Россию, по мнению аналитика, потребует восстановления дилерской сети и преодоления негативного имиджа среди покупателей.

Ранее правительство РФ утвердило новый порядок расчета утилизационного сбора, который вступит в силу с 1 декабря 2025 года. Согласно новым правилам, базовая ставка сбора будет определяться типом и объёмом двигателя транспортного средства, а мощность силового агрегата станет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале.

