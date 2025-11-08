Россиянам назвали сумму, которую можно класть в банк, не объясняя происхождение

Ранее в Центробанке России сообщили, что полный запрет на выдачу микрозаймов может спровоцировать рост нелегального кредитования, передает «Царьград». В регуляторе пояснили, что, несмотря на многочисленные ограничения для микрофинансовых организаций, подобная мера лишит заемщиков защитных механизмов, которые действуют на регулируемом рынке, и вынудит их обращаться к «серым» кредиторам.