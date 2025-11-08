В Крыму из оборота изъяли свыше 60 тонн запрещенной продукции

Ранее начальник отдела федерального государственного ветеринарного контроля (надзора) на Государственной границе России по РК и Севастополю Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора Максим Демин пояснял, что на сегодняшний день странами ЕС и США введена санкционная политика в отношении нашего государства. В ответ на эти санкции президентом Владимиром Путиным и правительством были приняты решения, что такая продукция запрещена к ввозу и подлежит только уничтожению.