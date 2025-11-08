Россиян предупредили о схеме мошенничества с виртуальной кредитной картой

Злоумышленники начали похищать личные данные россиян под предлогом оформления виртуальной кредитной карты, передает агентство ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.
По информации ведомства, мошенники предлагают гражданам оформить кредит с большим лимитом, обещая одобрить его почти всем. Для этого они предлагают зарегистрироваться на сайте, заполнить там анкету с личными данными и оплатить комиссию.
Таким образом в руках мошенников оказываются данные россиян, которые затем используются для дальнейших преступлений, в том числе для хищения денег.
Министерство внутренних дел рекомендует гражданам не верить в обещания «одобрить кредит почти всем», не вносить предоплату до получения кредита, а также не разглашать личную информацию на подозрительных сайтах.
Ранее в МВД пояснили, как во время звонка отличить сгенерированную ИИ речь. Так, на синтезированную речь могут указывать неправильное интонирование, ошибки в употреблении сленговых слов и паузы между репликами.