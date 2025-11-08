Ричмонд
Россиян предупредили о схеме мошенничества с виртуальной кредитной картой

Мошенники предлагают гражданам оформить кредит с большим лимитом, обещая одобрить его почти всем.

Источник: Аргументы и факты

Злоумышленники начали похищать личные данные россиян под предлогом оформления виртуальной кредитной карты, передает агентство ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.

По информации ведомства, мошенники предлагают гражданам оформить кредит с большим лимитом, обещая одобрить его почти всем. Для этого они предлагают зарегистрироваться на сайте, заполнить там анкету с личными данными и оплатить комиссию.

Таким образом в руках мошенников оказываются данные россиян, которые затем используются для дальнейших преступлений, в том числе для хищения денег.

Министерство внутренних дел рекомендует гражданам не верить в обещания «одобрить кредит почти всем», не вносить предоплату до получения кредита, а также не разглашать личную информацию на подозрительных сайтах.

Ранее в МВД пояснили, как во время звонка отличить сгенерированную ИИ речь. Так, на синтезированную речь могут указывать неправильное интонирование, ошибки в употреблении сленговых слов и паузы между репликами.