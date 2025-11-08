Две полосы перекроют на КАД между развязкой с Приморским шоссе и ЗСД с 11 ноября

На участке внутреннего кольца Кольцевой автомобильной дороги (КАД) между транспортной развязкой с Приморским шоссе и транспортной развязкой с Западным скоростным диаметром (ЗСД) временно закроют две полосы движения. Это связано с дорожными работами по реконструкции северного участка федеральной трассы А-118. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».