Две полосы перекроют на КАД между развязкой с Приморским шоссе и ЗСД с 11 ноября

На участке внутреннего кольца Кольцевой автомобильной дороги (КАД) между транспортной развязкой с Приморским шоссе и транспортной развязкой с Западным скоростным диаметром (ЗСД) временно закроют две полосы движения. Это связано с дорожными работами по реконструкции северного участка федеральной трассы А-118. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
— В связи с переустройством линий электропередач будут закрыты первая и вторая полосы внутреннего кольца КАД. На третьей полосе будет введено ограничение скорости до 50 км/ч, — рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.
Временные ограничения движения запланировали на третьем километре внутреннего кольца КАД на 11, 12 и 14 ноября с 8:00 до 20:00.
На месте будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световое оборудование. Информация о временных ограничениях будет отображаться на табло и знаках переменной информации системы управления дорожным движением КАД.