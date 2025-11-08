Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две полосы перекроют на КАД между развязкой с Приморским шоссе и ЗСД с 11 ноября

На участке пройдут дорожные работы.

Источник: Комсомольская правда

На участке внутреннего кольца Кольцевой автомобильной дороги (КАД) между транспортной развязкой с Приморским шоссе и транспортной развязкой с Западным скоростным диаметром (ЗСД) временно закроют две полосы движения. Это связано с дорожными работами по реконструкции северного участка федеральной трассы А-118. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

— В связи с переустройством линий электропередач будут закрыты первая и вторая полосы внутреннего кольца КАД. На третьей полосе будет введено ограничение скорости до 50 км/ч, — рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Временные ограничения движения запланировали на третьем километре внутреннего кольца КАД на 11, 12 и 14 ноября с 8:00 до 20:00.

На месте будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световое оборудование. Информация о временных ограничениях будет отображаться на табло и знаках переменной информации системы управления дорожным движением КАД.