Челябинская область стала собственником принадлежавших Юревичу «31 канала» и DFM

Передача медиахолдинга «Медиа-Центр» в собственность правительства Челябинской области — еще один шаг в процессе национализации активов, связанных с бывшим губернатором Михаилом Юревичем. В 2024 году Генпрокуратура потребовала национализации его бизнес-империи, заявив о коррупционном происхождении бизнеса. Недавно Росимущество передало Минобороны ряд объектов недвижимости Юревича и его партнеров.